Kars'ta yağışların ardından çıkan "çayır mantarı" toplanıyor

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir süredir etkili olan yağışların ardından çıkan "çayır mantarı" vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Vatandaşlar, ilçenin Hançerli, Alisofu, Asboğa ve Hamamlı bölgesindeki 2 bin 300 rakımlı ormanlık alan ve çayırlarda çıkan beyaz mantarları topluyor.

Mantar toplayanlardan Hasan Çelik, yağmurlardan sonra mantarların arttığını, bilinmeyen mantarların toplanmaması gerektiğini belirterek, "Rast gele mantar toplamıyoruz. Aksi takdirde mantardan zehirlenmeler olabiliyor." dedi.

Doğasever Hasan Cellat da doğada ciddi oranda mantarın bulunduğunu kaydetti.

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