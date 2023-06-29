Kars'ta hastane bahçesinde seyir halindeki otomobil yandı

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KARS (AA) - Kars'ta hastane bahçesine giren seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.



Harakani Devlet Hastanesine giden Ahmet Kaya yönetimindeki 36 EH 713 plakalı otomobil, hastanenin bahçesinde yanmaya başladı.



Kaya, otomobili hızla güvenli bir bölgeye çekerek itfaiyeyi aradı.



İhbar üzerine hastane bahçesine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi.

Sürücü Ahmet Kaya, AA muhabirine, hastaneye gelirken aracın alev aldığını ifade ederek, "Aracın elektrik aksamını yaptırdım iyi yapmadıkları için alev aldı, Allah'a şükürler olsun ki can kaybı ve yaralama olmadı." dedi.

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