Kars'ta kamyonetin çarptığı kişi öldü

Demir yollarında neden taşlar olur?

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KARS (AA) - Kars'ta geri manevra yaparken kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alparslan Mahallesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü karşısında Çetin Ö, sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonete atını yükledi.

Çetin Ö, kamyonet sürücüsünün geri manevra yapmasıyla aracın altında kalarak bir süre sürüklendi.

Durumu fark eden vatandaşlar, kamyoneti durdurup polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada ağır yaralanan Çetin Ö, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çetin Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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