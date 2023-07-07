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        Kars'ta millet bahçesinde sincap ve kızıl şahinler görüntülendi

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        Giriş: 07.07.2023 - 09:26
        Kars'ta millet bahçesinde sincap ve kızıl şahinler görüntülendi

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincap ve kızıl şahinler millet bahçesinde objektiflere yansıdı.

        İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesi, sıcak havalarla canlandı. Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, sincaplar ve kızıl şahinler görülmeye başladı.

        Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplar ile avlarını izleyen kızıl şahinler objektife yansıdı.

        Piknik yapmak ve dinlenmek için bahçeye gelen vatandaşlar da hayvanları ilgiyle izledi.

        Bahçede oyun oynayan çocuklardan Yusuf Temel, doğayla iç içe olduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızla millet bahçesinde geziyoruz. Sincaplar bahçeye renk katıyor." dedi.

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