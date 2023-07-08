Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 09:54
        Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesi Komdere Vadisi'ndeki peri bacalarını andıran kayalıklar turizme kazandırılacak.

        İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Karakurt bölgesindeki vadide bulunan "peri bacaları" ve delikli kayaların turizm gezi alanları içine alınması için çalışma başlatıldı.

        Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, ilçede turizmi 12 aya yayma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Bölgenin gezi alanlarının yeniden belirlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Taş, "Bu anlamda Karakurt bölgesinde bulunan peri bacalarının turizme dahil olması için çalışmalarımız sürüyor. Sarıkamış, doğasıyla, güzellikleriyle zaten misafirlerimizin bildiği bir destinasyon. Bu tür güzellikleri ortaya çıkarmak için kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat da bölgedeki doğal oluşumların çok güzel görseller sunduğuna işaret ederek, "Buranın bir an önce turizme kazandırılması gerekiyor. Çok güzel bir vadi, çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kars'ta gece uygulamadaki polisler kaban giyip, soba başında ısındı
        Kars'ta gece uygulamadaki polisler kaban giyip, soba başında ısındı
        Uzman Dr. Perincek: Kist bulunan organlar gömülerek bertaraf edilmeli
        Uzman Dr. Perincek: Kist bulunan organlar gömülerek bertaraf edilmeli
        Dolu yağışı, Akyaka ve Arpaçay köylerini vurdu
        Dolu yağışı, Akyaka ve Arpaçay köylerini vurdu
        Haziranda karla mücadele; 2 bin 600 rakımlı yaylanın yolu yeni açıldı
        Haziranda karla mücadele; 2 bin 600 rakımlı yaylanın yolu yeni açıldı
        Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan erkek bulundu; bilgisayar oyunundan etkilenmiş
        Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan erkek bulundu; bilgisayar oyunundan etkilenmiş
        Kars'ta polis, kadın kıyafetiyle dolaşan erkeği arıyor
        Kars'ta polis, kadın kıyafetiyle dolaşan erkeği arıyor