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        Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 16:48
        Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        İlçe merkezinde yaklaşık 10 dakika yağan sağanak yerini doluya bıraktı, caddelerde su birikintileri oluştu.

        İstiklal Mahallesi'nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, çocuk parkıyla birlikte her tarafı beyaza bürüdü.

        Çocuklar yağan doluyla oyun oynarken, bazı vatandaşlar da arabalarını üzerine battaniye sararak korumaya çalıştı.

        Vatandaşlardan Muhammed Arslan, havanın birden karardığını belirterek, "Şiddetli yağmurun ardından ceviz büyülüğünde dolu yağdı. İnsanlar araçlarını aldı kaçtı. Hasar var mı, yok mu bilmiyorum." dedi.

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