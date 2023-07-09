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        Kars'ta yağmurlar sonrası doğa canlandı

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        Giriş: 09.07.2023 - 10:19
        Kars'ta yağmurlar sonrası doğa canlandı

        KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğa, yağmurların ardından çiçek ve kelebeklerle renklendi.

        Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 500 rakımlı Kızılçubuk bölgesi, Keklik ve Kelebek vadisi, papatya, gelincik gibi rengarenk açan birçok çiçekle kaplandı.

        Küçük şelaleler, mavi, kırmızı, kahverengi ve beyaz renklerdeki kelebekler, kondukları çiçeklerle doğanın bütün güzelliğini sergiliyor.

        Bölgede çiçek tarlalarını dolaşan amatör doğa fotoğrafçıları, güzel manzara ve kelebeklerin fotoğraflarını çekiyor.

        Amatör fotoğrafçı Ali Kapçak, AA muhabirine, yağışlardan sonra doğanın daha da renklendiği söyledi.

        Doğa fotoğrafı çekmekten büyük keyif aldıklarını belirten Kapçak, "Sarıkamış'a arkadaşlarla geldik ve buranın güzel doğasının, çiçeklerinin fotoğrafını çekiyoruz. Harika bir manzara var." dedi.

        Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat ise, Sarıkamış'ın kelebekleriyle, çiçekleriyle ayrı bir ambiyansı olduğunu ifade ederek, doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.

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