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        Kars'ta sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu

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        Giriş: 10.07.2023 - 20:43
        Kars'ta sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu.

        İlçede aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

        Şiddetli sağanak nedeniyle ilçedeki bazı rögarlar tıkanınca bazı cadde ve yollar suyla doldu.

        Bazı esnaf, iş yerlerine suyun girmemesi için tıkanan rögar kapaklarını açmaya çalıştı, bazı vatandaşlar ise sağanaktan korunmak için otobüs duraklarında sığındı.

        Sağanak nedeniyle araçların kontrollü şekilde ilerlediği ilçede, yağışın ardından gökkuşağı oluştu.

        Öte yandan Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde ise bir evin önündeki kavak ağacına yıldırım isabet etti.

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