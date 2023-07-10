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        Kağızman-Ağrı kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

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        Giriş: 10.07.2023 - 22:03
        Kağızman-Ağrı kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

        KARS (AA) - Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolunun bazı noktalarında meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı.

        Kağızman ilçesinde sağanak nedeniyle Karacaören ve Dut köyleri mevkisinde toprak ve kaya parçaları yamaçtan koparak yolu kapattı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle yolda temizleme çalışması yaptı.

        Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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