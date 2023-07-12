Doğada bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu biberonla besleniyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Erzurum'un İspir ilçesinde 10 günlükken doğada bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu, Kars Kafkas Üniversitesinde veteriner hekimlerce biberonla büyütülüyor.

Doğada bitkin halde bulunup Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 10 günlük dağ keçisi yavrusu, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine getirildi.

Burada özel bir bölümde bebek gibi bakılan ve personel tarafından "Remsy" adı verilen dağ keçisi yavrusu, özel olarak hazırlanan karışımlı sütle biberondan besleniyor.

Merkezde 24 saat gözetim altında tutulan dağ keçisini büyütmeye çalışan merkezdeki bakıcılar, zamanlarının büyük bölümünü dağ keçisi yavrusunun bakımına ayırıyor.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, AA muhabirine, kırsalda bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusunun Kars'ta koruma altına alındığını söyledi.

Erzurum'un İspir ilçesinden getirilen dağ keçisi yavrusuna biberona bıraktıkları sütle beslediklerini anlatan Cihan, "Bir süre sonra otla beslenecek. 6 saatte bir biberonla besliyoruz çünkü acıktıkları zaman strese giriyorlar. Aslında annesinin yanında olması gerekiyor ama biz de burada gönüllü çalışan arkadaşlarla annelik yapıyoruz, özenle büyütüyoruz." dedi.

Veteriner fakültesi öğrencisi Zeynep Sude Ömür, merkezlerine 10 günlükken getirilen dağ keçisinin bebek gibi anne şefkatiyle büyütüldüğünü belirtti.

- "Onu beslerken mutlu oluyorum"

Yumurta, krema, su ve tuz ile hazırladıkları karışımı keçi yavrusuna verdiklerini ifade eden Ömür, "Yaklaşık 1 aylık oldu, geldiğinde çok küçüktü. İlk geldiğinde memeye alıştıramadık, daha sonra hocamız alıştırdı. Şu anda besliyoruz yaklaşık 2 hafta sonra diğer yiyeceklere geçilecek. Her gün beslemesini 4-5 defa yapıyoruz, sabah 06.00'da beslememiz başlıyor, gece 24.00'e kadar devam ediyor." diye konuştu.

Ömür, "Annesinden uzak kaldığı için olabildiğince her koşulda ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onu beslerken mutlu oluyorum, bütün negatif enerjimi atıyorum." ifadelerini kullandı.