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        Kars'ta devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü öldü

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        Giriş: 14.07.2023 - 12:07
        Kars'ta devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü öldü

        KARS (AA) - Kars'ta, hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        M.G. idaresindeki 06 GA 3071 plakalı hafriyat yüklü kamyon, merkeze bağlı Bozkale köyü yolunda yapılan çalışma bölgesine hafriyat taşırken şarampole devrildi.

        Kazayı gören sürücünün iş arkadaşları durumu sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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