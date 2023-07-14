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        Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:47
        Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        KARS (AA) - Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kars Kalesi eteklerinde bulunan çayın geçtiği köprüyü kullanan vatandaşlar, bir köpeğin çayın aktığı yeşillik alana düştüğünü görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle köprünün altına inerek çaya düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

        İtfaiye ekipleri, yakalama aparatı yardımıyla köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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