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        Kars'ta 2 bin 500 rakımda zahter bereketi yaşanıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 10:56
        Kars'ta 2 bin 500 rakımda zahter bereketi yaşanıyor

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son haftalarda yağan yağmurların ardından ortaya çıkan zahterler, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

        Sarıkamış'ın sarıçamlarla çevrili 2 bin 500 rakımlı Kızılçubuk bölgesindeki meralık alanda yetişen doğal zahter, vatandaşlarca toplanarak kurutulup temizlendikten sonra tuzlanıp zeytinyağı dökülerek kavanozlara dolduruluyor.

        Kahvaltılarda salata olarak tüketilen ve çay olarak da içilebilen zahter, salamurasının yanı sıra kurutulduktan sonra yemekleri süsleyen lezzetli şifa deposu olarak da tercih ediliyor.

        Bölgede zahter toplayan Nurten Yıldız, AA muhabirine, zahterin her derde deva bir bitki olduğunu söyledi.

        Yağmurların ardından bölgede çok fazla zahter yetiştiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Biz bunu Sarıkamış'ta keşfetmeden önce İskenderun ve Hatay bölgesinden kargoyla getirtip evde yapıyorduk. Ama çok şükür Sarıkamış'ta keşfettik. Daha doğal, daha güzel. Onlar ekip satıyorlar, ama biz doğadan, ormandan toplayıp yapıyoruz. Zahteri temizleyip, kurutuyoruz. Sonra pul biber limon tuzuyla ovup kavanozlara koyuyoruz. Üzerine saf zeytinyağı döktükten bir süre sonra yiyoruz. İstediğiniz gibi her şeyle yiyebilirsiniz, zahter şifadır."

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