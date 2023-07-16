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        Kars'ta yağmurların ardından açan güneşle doğa canlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:57
        Kars'ta yağmurların ardından açan güneşle doğa canlandı

        KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağmurların dinmesiyle doğa hareketlendi.

        Kentte uzun zamandır aralıklarla etkili olan yağışların ardından güneşin açmasıyla çiçekler ve yaban hayvanlarıyla doğanın bütün güzelliği ortaya çıktı.

        Hava sıcaklığının 21 dereceye yükseldiği bölgede çayırlık alanlarda leylekler, balıkçıllar yiyecek ararken, 2 bin 500 rakımlı İznoz vadisindeki küçük göletlerde angıtlar yüzmenin keyfini yaşadı.

        İlçe merkezindeki ormanlık alanda bulunan Milet Bahçesinde ise sincaplar kozalaklarla beslendi, atmacalar da av peşine düştü.

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