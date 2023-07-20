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        Kars'ta otomobilde bomba süsü verilen düzenekten oyun hamuru çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:43
        Kars'ta otomobilde bomba süsü verilen düzenekten oyun hamuru çıktı

        KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilinin altına yerleştirilip bomba süsü verilen düzenekten oyun hamuru çıktı.

        Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi C.K, aracını temizletmek için yıkamaya bıraktı.

        Aracın altında kablo ve pillerin olduğu düzenek gören çalışanlar, durumu önce araç sahibine iletti.

        Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iş yeri çevresini güvenlik şeridiyle kapattıktan sonra il merkezindeki bomba imha uzmanlarından destek istedi.

        Adrese gelen bomba imha uzmanları, güvenlik önlemleri altında düzeneği fünyeyle patlattı.

        İncelemede, düzenek içerisinde oyun hamuru ve kablolar bulunduğu belirlendi.

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