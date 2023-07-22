Kars'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
KARS (AA) - Kars’ın Arpaçay ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Bahattin A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kars-Ardahan kara yolunun Arpaçay ilçesi girişinde şarampole devrildi.
Diğer sürücülerin fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtan düşen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Bahattin A.nın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.