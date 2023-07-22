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        Kars'ta çiftçiler ot biçme mesaisine başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:57
        Kars'ta çiftçiler ot biçme mesaisine başladı

        KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ve kış mevsiminin çok sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları biçmeye başladı.

        Zengin floraya sahip 2 bin 200 rakımlı kent merkezi çevresi ve köylerde yaşayan çiftçiler, yılın yaklaşık altı ayı ahırlarda beslediği küçük ve büyükbaş hayvanlarına kışın yedireceği otları biçiyor.

        Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı 2 bin 500 rakımlı Kızılçubuk bölgesinde, karpuz keserek işe koyulan çiftçiler, sezonun ilk çayır hasadını geleneksel tarım aletleriyle yaptı.

        Çiftçiler, ot biçiminin ardından arpa, buğday ve korunga gibi ürünlerin hasadını gerçekleştirdi.

        Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, aşırı yağışlardan dolayı verimli bir yıl olacağını söyledi.

        Bölgedeki tarım arazilerinin engebeli olduğunu belirten Gök, "Çayır biçimlerimiz başladı. İstediğimiz yağışlar oldu. Bölgemiz, yüksek rakımdan, engebeli olmaktan kaynaklı halen geleneksel tarım aletleri tırpan ve at tırmığıyla hasat ediliyor. Düz alanlarda ise motorlu, modern araçlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Bütün çiftçilerimize hayırlı, uğurlu, bol bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

        Çiftçilerden Vahiyettin Aslan da sezonun ilk tırpan biçimine başladıklarını anlatarak, "Kırsal olan bölgemizde, atadan dededen kalma tırpanlarımızla biçiyoruz. Ekinimiz, ziraatımız, bu sene çok iyi, şikayetçi değiliz." ifadesini kullandı.

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