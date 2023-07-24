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        Kars'ta "Çevre ve Orman Sempozyumu" düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:24
        Kars'ta "Çevre ve Orman Sempozyumu" düzenlendi

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Çevre ve Orman Sempozyumu" düzenlendi.

        Sarıkamış Liseliler Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Vakıf Başkanı Dağlar Özgüç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Sempozyumda Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Gürsoy Solmaz'ın moderatörlüğünde, Sarıkamış ormanları, çevre ve kayak merkezindeki sorunlarla çözüm önerileri değerlendirildi.

        Milletvekili Alp, Sarıkamış’ın, tarihi turizmi ve doğasıyla bölgede önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Sarıkamış'ın dertlerini Sarıkamışlılardan dinlemek için geldim. Bunları not almak, çözüm mercilerine ulaştırmak isterim. Bunları Meclis'te dile getireceğim." dedi.

        Vakıf Başkanı Dağlar Özgüç de sorunların kahve köşelerinde değil, bu tür programlarda tartışıp konuşarak çözülmesi gerektiğini söyledi.

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