Sarıkamış'ta doğa yürüyüşü düzenlendi

KARS (AA) - Sarıkamış Vakfı tarafından ilçede doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

İlçede bir araya gelen doğaseverler, Çamaşır Dere, Bardak Kıran ormanlığında yaklaşık 5 kilometre yürüyüş yaptıktan sonra tarihi mekanları da gezdi.

Vakfın yönetim kurulu üyesi Sevgi Atilla Çelik, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasını, tarihini tanıtmak için çeşitli programlar yaptıklarını söyledi.

Özellikle yaz döneminde bölgenin turizmini canlandırmak istediklerini ifade eden Çelik, "Doğanın ve sarıçam ormanlarının içinde, papatyaların, çiçeklerin içinden, derelerden geçerek çok güzel yürüyüşler yaptık. Bizim doğamız gerçekten çok güzel sahip çıkalım, yaşatalım." diye konuştu.

Almanya’dan gelen Selçuk Karakurt da Almanya’dan özel olarak Sarıkamış Vakfı'nın hazırlamış olduğu buluşmaya geldiklerini anlattı.