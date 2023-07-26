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        Kars'ta sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:05
        Kars'ta sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi

        KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesine bağlı köylerde sağanak ve dolu ekili alanlarda hasara neden oldu.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, ilçede yağışlardan etkilenen köylerle ilgili valilik ve kaymakamlıktan bilgi aldı.

        Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çalkın, sağanak ve dolunun ekili alanlara zarar verdiğini belirtti.

        Valilik ve kaymakamlık tarafından saha çalışmalarının devam ettiğini bildiren Çalkın, şunları kaydetti:

        "Gelinalan, Büyükdere ve Karaçayır köylerinde sel felaketinin yaşandığı, Cavlak, Kırkpınar, Akpınar, Büyükoluklu, Büyükdere, Yeşiltepe, Yamaçlı, Kekeç, Tozluca ve Koşapınar köylerinde ise dolu hasarının olduğu ve ekili alanların zarar gördüğü tespit edildi. İlçemiz genelinde ekimi yapılan ürünlerden yulaf bitkisinin hasadı büyük ölçüde tamamlanmış olup, arpa, buğday ve tritikale ürünlerinin hasadına başlanmamıştır. Devletimiz Selimli hemşerilerimizin yanındadır. Onların mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkan seferber edilmiştir.”

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