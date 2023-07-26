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        Kars Valisi Öksüz sel, dolu ve sağanaktan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:56
        Kars Valisi Öksüz sel, dolu ve sağanaktan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu

        KARS (AA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kent genelinde yaşanan şiddetli yağış ve dolunun ardından Selim ve Kağızman ilçelerindeki köylerde incelemelerde bulundu.

        Vali Öksüz, Selim ilçesine bağlı Kırkpınar köyünü ziyaret ederek, doludan zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Köydeki taziye evinde köylülerle bir araya gelen ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Öksüz, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu, ilgili kurumların hasar tespit çalışmalarını sonuçlandırmasının ardından zararların tazmin edileceğini bildirdi.

        Daha sonra, dolu ve selden etkilenen Büyükdere köyüne geçen ve köylülerle bir araya gelen Öksüz, talep ve sorunlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ve mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

        Öksüz, Kağızman ilçesindeki Bayam Mahallesinde incelemelerde bulundu.

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