Kars'ta yaralı bulunan angut tedaviye alındı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çevredekilerin uçamaz halde buldukları angut tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Asboğa Gölü kenarında yürüyüş yapanlar, yaralı ve uçamaz halde gördükleri angutu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine ulaştırdı.

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan angut, sağlığına kavuştuktan sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

Nurdan Aksu, AA muhabirine, göl kenarında gezerken uçamaz durumda angut bulduklarını belirterek "Hayatımda ilk defa yaralı bir kuşla karşılaştım ve çok duygulandım. Canım yanıyormuş gibi onun canının yandığını hissettim. Yaralı hayvanı ekiplere teslim ettik." dedi.