Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 08:41
        Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor

        KARS (AA) - Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1384. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor.

        Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.

        Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

        Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

        Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde Zülfikar kılıcıyla yürüyüşe katıldı. Bazı vatandaşlar da korteje eşlik ederek sine vurdu.

        Yürüyüşe katılanlar Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Işıklı Camisi önüne gelerek şehitler için dua okudu ve bir süre sonra yürüyüşe devam etti. Güzergahta vatandaşlar kortej yürüyüşüne katılanlara yiyecek ikramında bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Kartal kapıyı araladı!
        Kartal kapıyı araladı!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Kars'ta çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
        Kars'ta çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kış hazırlıkları başladı
        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kış hazırlıkları başladı
        Kars'ta yaralı bulunan angut tedaviye alındı
        Kars'ta yaralı bulunan angut tedaviye alındı
        Kars Valisi Öksüz sel, dolu ve sağanaktan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu
        Kars Valisi Öksüz sel, dolu ve sağanaktan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu
        Kars'ta sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi
        Kars'ta sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi
        Kars'ta temmuz ayında 4 bin 214 kök kenevir ele geçirildi
        Kars'ta temmuz ayında 4 bin 214 kök kenevir ele geçirildi