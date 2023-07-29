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        Kars'ta 10 farklı suçtan 33 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:50
        Kars'ta 10 farklı suçtan 33 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        KARS (AA) - Kars'ta 10 farklı suçtan hakkında 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar vermenin de aralarında olduğu suçlardan hapis cezası bulunan E.E'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, E.E'yi saklandığı evde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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