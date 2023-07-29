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        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın sel ve doludan etkilenen köyleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:10
        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın sel ve doludan etkilenen köyleri ziyaret etti

        KARS (AA) - AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ta etkili olan sel, şiddetli yağış ve doludan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

        Selim ilçesinde tarlaları doludan zarar gören köylerde incelemelerde bulunan Çalkın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'den hasarla ilgili bilgi aldı.

        Köydeki taziye evlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Çalkın, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

        Çalkın, yapılan hasar tespit çalışmasının Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

        "Bizim en büyük sevincimiz can kaybının olmaması. 13 köyde bu hadise gerçekleşmiş, çok büyük geçmiş olsun. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmasını yapıp bakanlığı gönderdi. Bakanlığımız eşi benzeri görülmemiş desteklemeleriyle çiftçisinin yanında. Çiftçimiz ekerken, biçerken ve yetiştirirken destek veren politikalarımız var."

        Hasar gören tüm köylerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Çalkın, Selim ilçesine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubesinin açılması için girişimlere başladıklarını da ifade etti.

        Milletvekili Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, olumsuz hava koşullarından etkilenen Kağızman ilçesinde de inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kentte yağışların ardından Kağızman ilçe merkezinin yanı sıra Selim ilçesine bağlı Gelinalan, Büyükdere ve Karaçayır köylerinde sel, Cavlak, Kırkpınar, Akpınar, Büyükoluklu, Büyükdere, Yeşiltepe, Yamaçlı, Kekeç, Tozluca ve Koşapınar köylerinde ise sağanak ve dolu yüzünden ekili ve dikili alanlar zarar görmüştü.

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