Kars'ta otomobil koyun sürüsüne çarptı, çoban ağır yaralandı
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu çoban ağır yaralandı, 7 koyun telef oldu.
Iğdır istikametinden Kağızman'a gelen Murat K. (25) idaresindeki 33 DSL 15 plakalı otomobil, Devebuk köyü mevkisinde koyun sürüsüne ve çobana çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan çoban Süleyman Öztürk (65), sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Öztürk, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazada 7 koyun da telef oldu.
Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, telef olan koyunlar yoldan kaldırıldı.