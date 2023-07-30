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        GÜNCELLEME - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:24
        GÜNCELLEME - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

        KARS (AA) - Kars'ta otobüs şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

        Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

        Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

        Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

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