Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME 4 - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, 7 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:39
        GÜNCELLEME 4 - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, 7 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        KARS (AA) - Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

        Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki Korkmaz Alacalı, Goge Cihangir, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar ve Yunus Bilen ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

        Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

        Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

        Cenazeler otopsi için Kars ve Sarıkamış'taki hastane morglarına kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de hastanelere geldi. Bazı vatandaşlar gözyaşı döktü, sinir krizi geçirdi.

        - Valilikten açıklama

        Valilikten yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.50'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü olay yerinde 4'ü ise hastanelerde olmak üzere 7 vatandaşın vefat ettiği bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yaralı 23 vatandaşımızın tedavileri Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

        Ayrıca kaza yapan otobüs, şarampole düştüğü bölgeden, vinç ve iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kazanın ardından Kars’tan 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 21 ambulans, Erzurum’dan 6 ambulans ve 1 helikopter ambulans görevlendirildiğini açıkladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!

        Benzer Haberler

        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (9)
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (9)
        GÜNCELLEME 3 - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 3 - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (8)
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (8)
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (7)
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (7)
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (6)
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (6)
        GÜNCELLEME 2 - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
        GÜNCELLEME 2 - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi