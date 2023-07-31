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        Kars'ta taksiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:54
        Kars'ta taksiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

        KARS (AA) - Kars'ta 3 kardeşin bulunduğu taksiye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

        Subatan Mahallesi'nde dün 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi gören N.A.B, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Böylece silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kentte dün taksideki yolcuların silahlı saldırıya uğraması sonucu Ö.B hayatını kaybetmiş, kardeşleri N.A.B ve F.B ile sürücü E.Y yaralanmıştı.

        Olayın faillerinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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