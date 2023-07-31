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        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:21
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i çocuk 2 kişi toprağa verildi.

        Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra dün sabah saatlerinde şarampole devrilen otobüste hayatını kaybeden Korkmaz Alacalı (48) ve Muhammet Emin Erdoğan (10) için cenaze töreni düzenlendi.

        Alacalı, Sarıkamış ilçe merkezindeki Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, kurum müdürleri, Alacalı'nın ailesi ve akrabaları katıldı.

        Sarıkamış Kazım Karabekir Sağlık Meslek Lisesinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Alacalı'nın, Bursa'da yaşayan babasının rahatsızlığı nedeniyle eşi ve çocuklarıyla yıllık iznini burada geçirdiği ve izninin bitmesi üzerine tek başına memleketine döndüğü öğrenildi.

        - 10 yaşındaki Erdoğan'ın cenazesi gözyaşları içinde defnedildi

        Kazada vefat eden 10 yaşındaki Muhammet Emin Erdoğan ise Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde toprağa verildi.

        Bursa'da yakınlarının sünnet düğününe katıldıktan sonra ailesiyle Kars'a dönerken otobüs kazasında vefat eden Erdoğan, Tozluca köyünde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde defnedildi.

        Kazada kızı da yaralanan baba Halit Erdoğan, cenaze töreninin yapıldığı köye ambulansla getirildi, gözyaşı döktü.

        Cenazeye AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Selim Kaymakamı Mubin Demirkıran, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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