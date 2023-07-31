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        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölen mühendis toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 20:41
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölen mühendis toprağa verildi

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden makine mühendisi Yunus Bilen toprağa verildi.

        Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra dün sabah saatlerinde şarampole devrilen otobüste hayatını kaybeden makine mühendisi Yunus Bilen (27) için Kars'ta tören düzenlendi.

        Otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Bilen'in cenazesi, Hz. Ali Çarşı Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine Yunus Bilen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Vali Yardımcıları Ramazan Taşkın ve Muhammed Enes Çıkrık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada iş görüşmesi için gittiği Eskişehir'den dönen Yunus Bilen'in de arasında olduğu 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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