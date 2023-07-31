Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kars'taki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 21:21
        Kars'taki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edildi

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edilirken, 15'inin tedavisi sürüyor.

        Bursa-Kars seferini yapan otobüsün, dün sabah saatlerinde Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edildi.

        Kazada yaralanan 15 kişinin Kars, Iğdır ve Erzurum'daki hastanelerde tedavileri sürüyor. Ağır yaralı 4 kişinin yoğun bakımda tedavi edildiği belirtildi.

        Sürücü Murat Y'nin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da yaralıları hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı

        Benzer Haberler

        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölen mühendis toprağa verildi
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölen mühendis toprağa verildi
        Kars'ta sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
        Kars'ta sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı (3)
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı (3)
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı (2)
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı (2)
        Kars'ta taksiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
        Kars'ta taksiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi