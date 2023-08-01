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        Kars'ta şahin avlayan 2 kişiye 58 bin 594 lira ceza

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:20
        Kars'ta şahin avlayan 2 kişiye 58 bin 594 lira ceza

        KARS (AA) - Kars'ta şahin avlarken suçüstü yakalanan iki kaçak avcıya, 58 bin 594 lira ceza kesildi.

        Kentteki bazı yaylalarda Şanlıurfa'dan gelen biri Suriye uyruklu 2 kişinin güvercin salarak şahin avı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Karakol Komutanlığı ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu kaçak av yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.

        Yapılan aramada, 3 güvercin, 1 şahin, 6 av fişeği, 12 göz bağlama aparatı, 2 sapan ile çeşitli av malzemesi ele geçirildi.

        Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara 58 bin 594 lira ceza kesildi.

        Ayrıca kaçak avcıların av malzemeleri ile avda kullandıkları otomobile el konuldu.

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