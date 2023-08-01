"Önder Cırık Anısına Türkiye Ekoloji Koruma Geleneksel Ödülü" Prof. Dr. Josip Kusak'a verildi

KARS (AA) – KuzeyDoğa Derneği, depremlerde hayatını kaybeden derneğin kurucu üyelerinden Önder Cırık anısına düzenlenen organizasyonun ödülünü, Hırvatistan'ın Zagreb Üniversitesinden Prof. Dr. Josip Kusak’a layık gördü.

Dernek yönetimi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden derneğin kurucu üyelerinden Önder Cırık anısına Soğuksu Ormanlık Alanı'nda bir program düzenledi.

Bu yıl ilki düzenlenen organizasyonda, "Önder Cırık Anısına Türkiye Ekoloji Koruma Geleneksel Ödülü", 2012 yılında bu yana bölgedeki yaban hayatı çalışmalarında yer alan Hırvatistan'ın Zagreb Üniversitesi Biyoloji Bölümünde görevli Prof. Dr. Josip Kusak'a verildi.

Programa, KuzeyDoğa Derneği yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Zati Vatansever, Dr. Mehmet Ezer ve derneğin bilim koordinatörü Emrah Çoban ile çalışanlar katıldı.

Dr. Mehmet Ezer, burada yaptığı konuşmada, depremlerde Adıyaman’da hayatını kaybeden derneğin kurucu üyelerinden "Önder Cırık Anısına Türkiye Ekoloji Koruma Geleneksel Ödülü" organizasyonunun ilkini yaptıklarını söyledi.

Önder Cırık'ın doğasever, kaşif ve aynı zamanda aktivist olduğunu ifade eden Ezer, "Büyük depremde onu kaybettiğimiz için üzgünüz umarım huzur içinde uyur. Bugün Josip Kusak için toplandık. 2012 yılında yapmış olduğumuz büyük memeli hayvanlar projesine katılmıştı. Çalışmada 90’dan fazla ayı, 45 kurt ve 25 vaşak yakalanmasında aktif olarak çalışmıştı. Kendisi çok iyi bir bilim adamı ve çok iyi bir arkadaştır. Bu amaçla değerli dostumuz Önder'i anmak ve Josip’i yapmış olduğu katkılar için bu ödülü vermeyi dernek olarak uygun gördük." dedi.

Prof. Dr. Josip Kusak da ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük memelilerin araştırılmasının oldukça zahmetli olduğunu bilen bir ekipten bu ödülü almak beni mutlu etti. Bu vesileyle Önder'i anarken çok enerjik ve eğlenceli bir kişilik olarak hatırlayacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. "ifadelerini kullandı.