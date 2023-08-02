Kars'ta 2 kardeşin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı
KARS (AA) - Kars'ta ticari taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Ö.B. ile N.A.B'nin öldürülmesine, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçanların yakalanması için geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.
Olaydan sonra kentten kaçan 4 zanlı, Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kars'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olaya karışan diğer kişilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.