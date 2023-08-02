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        Kars'ta 2 kardeşin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:10
        Kars'ta 2 kardeşin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı

        KARS (AA) - Kars'ta ticari taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Ö.B. ile N.A.B'nin öldürülmesine, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçanların yakalanması için geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.

        Olaydan sonra kentten kaçan 4 zanlı, Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kars'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Olaya karışan diğer kişilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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