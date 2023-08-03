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        Kars'ta Asboğa Gölü'ndeki Yusufçuk böcekleri doğaya renk kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:47
        Kars'ta Asboğa Gölü'ndeki Yusufçuk böcekleri doğaya renk kattı

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü'nde son günlerde daha çok görülmeye başlanan Yusufçuk böcekleri doğayı renklendirdi, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti.

        İlçe merkezinden 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 rakımda bulunan 13 bin 800 metrekarelik alana sahip Asboğa Gölü, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

        Her yıl bu mevsimde doğada daha çok görülmeye başlanan rengarenk Yusufçuk böcekleri, sulak alandaki bitkiler üzerinde görüntülendi.

        Kırmızı, kahverengi, mavi ve mor renkleriyle doğayı süsleyen Yusufçuklar, genellikle göl kıyısında ortaya çıkıyor.

        Göl çevresini gezen Mustafa Özügüç, AA muhabirine, gölün birçok kuş türüne de ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Buradaki en güzel misafirler, Yusufçuklar. Burası rengarenk görülmeye değer bir yer." dedi.

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