Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kars'ta otobüsü ölümlü kazaya karışan Turgut Reis firması otobüs işletmesini kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta otobüsü ölümlü kazaya karışan Turgut Reis firması otobüs işletmesini kapattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması, otobüs işletmesini kapatma kararı aldı.

        Firmanın yönetim kurulu başkanı Turgut Reis, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde 30 Temmuz'da firmaya ait otobüsün devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Reis, açıklamasında söz konusu kazaya işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Şirketler grubumuza ait olan ve 27 yıldır aziz Kars halkına hizmet verdiğimiz Turgut Reis otobüs işletmesi geçen hafta yaşanan elim kaza neticesinde vefat eden ve yaralı olan kıymetli hemşerilerimizin üzüntüsünü aile olarak ziyadesiyle yaşadığımızı ve çok fazla üzgün olduğumuzu, bu elim kazadan dolayı otobüs işletmesi faaliyetimizi, yönetim kurulumuzun kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı almış bulunuyoruz."

        Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 30 Temmuz'da Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'

        Benzer Haberler

        Kars'taki 8 kişinin öldüğü otobüs kazasında, firma yolcu taşımacılığından ç...
        Kars'taki 8 kişinin öldüğü otobüs kazasında, firma yolcu taşımacılığından ç...
        Kağızman'da doğal gaz hatları evlere çekilmeye başlandı
        Kağızman'da doğal gaz hatları evlere çekilmeye başlandı
        Kars'ta Asboğa Gölü'ndeki Yusufçuk böcekleri doğaya renk kattı
        Kars'ta Asboğa Gölü'ndeki Yusufçuk böcekleri doğaya renk kattı
        Kars'ta 2 kardeşin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı
        Kars'ta 2 kardeşin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı
        Kars'ta çocukların yaralı bulduğu tilki yavrusu tedaviye alındı
        Kars'ta çocukların yaralı bulduğu tilki yavrusu tedaviye alındı
        Kars'ta şarampole devrilen otobüste yaralanan yolcu Sinan Kırıktaş kaza anı...
        Kars'ta şarampole devrilen otobüste yaralanan yolcu Sinan Kırıktaş kaza anı...