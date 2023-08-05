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        Kars'ta iki kardeşin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:19
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        Kars'ta iki kardeşin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi tutuklandı
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        KARS (AA) - Kars'ta ticari taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Aydınlıkevler Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Ö.B. ile N.A.B'nin kardeşlerin öldürülmesine, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışmalar devam etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kiralık araç ile Kars'a gelerek silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheliyi 50 saatlik MOBESE görüntüsü izleyerek tespit etti.

        Düzenledikleri saldırının ardından Kars'tan kiraladıkları araç ile Sarıkamış'a kaçan zanlılar, buradaki ormanlık alanda araç değiştirerek olayda kullandıkları 1 tabanca, 1 kalaşnikof ve çok sayıda fişeği de toprağa gömerek kaçtı.

        Polis ekipleri silahları toprağa gömülü halde buldu.

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde yakalanan şüpheliler Kars İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        F.D, M.Y, O.G. ve N.F.A, "Ateşli silahla kasten öldürme, kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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