Kars Emniyet Müdürü Sağdıç için veda programları düzenlendi

KARS (AA) - Kars'tan Denizli'ye il emniyet müdürü olarak atanan Yavuz Sağdıç için veda programları gerçekleştirildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ev sahipliğinde, Denizli Emniyet Müdürlüğüne atanan Yavuz Sağdıç'ın onuruna, Polis Evi'nde yemek programı düzenlendi.

Öksüz, Kars'taki hizmetlerinden dolayı Sağdıç'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Sağdıç daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende ise emniyet personeliyle vedalaştı.

Emniyet Müdürlüğü binası önünde personele seslenen Sağdıç, Kars'taki vatandaşların duasını aldıklarını belirterek, "Şükürler olsun ki zor şartlarda görev yaparken hiçbir arkadaşımızın görevden dolayı burnu dahi kanamadı. Geldiğimiz günden bu yana hep beraber mesai yaptığımız zamanlarda birçok alana temas ettik. Terörle mücadeleden, uyuşturucuyla mücadeleye, asayişe ve siber suçlara kadar birçok alanda fedakarca çalıştığınız için sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Veda ziyaretleri kapsamında Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret eden Sağdıç, İl Emniyet Müdürü olarak Kars'ın ilk göz ağrısı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Burada basın mensupları başta olmak üzere, tüm sektörlerle uyum içerisinde çalıştık. Eşimle, çocuğumla rahat ve güven içerisinde cadde ve sokaklarında gezebildik, esnafla iyi ilişkiler kurduk. Denizli'de hiç bulunmadım ama görev yapan tüm arkadaşlardan olumlu görüşler aldım. Ben de artık bir fahri Karslıyım ve Denizli'ye gelecek olan tüm Karslılara kapım açıktır."

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya ise Sağdıç'a teşekkür ederek, "Biz, emniyet personeliyle sürekli iç içe olan kişileriz. Bugüne kadar rahat ve güvenli olarak görevimizi her ortamda gerçekleştirdik. Bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz." dedi.