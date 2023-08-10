Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kars'ta kamyonet kasasında "mobil havuz" keyfi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kamyonet kasasında "mobil havuz" keyfi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS (AA) - Kars'ta bir esnaf, sıcaktan bunalan çalışanları ve çocuklarının serinlemesi için kamyonet kasasını su ile doldurup "mobil havuza" dönüştürdü.

        Yusufpaşa Mahallesi'nde oto cam film ustası Alican Kaya, sıcaktan bunalan çalışanları ve çocukları için kamyonet kasasını havuza çevirmeye karar verdi.

        Naylon brandayla kapladığı aracın kasasını su ile doldurup mobil havuz hazırlayan Kaya, bu sayede çocukları, yeğenleri ve çalışanlarına bunaltıcı sıcak havalarda ücretsiz serinleme imkanı sundu.

        Özellikle hava sıcaklığının arttığı öğle saatlerinde işe ara veren çalışanlar, mobil havuzda serinliyor.

        Alican Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havanın bunaltıcı olduğunu ifade ederek, "42 yaşındayım, Kars'ta ilk defa bu kadar sıcak hava gördüm. Kendi imkanlarımızla kamyonetimize su doldurduk, bu şekilde serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

        Boğulma olaylarına karşı güvenlik gerekçesiyle göletlere giremediklerini aktaran Kaya, yeğenleri ve komşularının çocuklarının da kamyonet kasasındaki havuzda serinlediğini anlattı.

        Adana'dan Kars'a gelen Kaya'nın yeğeni Hüseyin Küçük ise daha önce hiç böyle bir yerde yüzmediğini belirterek, mobil havuzda keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"

        Benzer Haberler

        Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler
        Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler
        Türk ve İsveçli kadınlar, Kars'ın kahvehanelerinde erkeklerle 'eşitlik' soh...
        Türk ve İsveçli kadınlar, Kars'ın kahvehanelerinde erkeklerle 'eşitlik' soh...
        Kars Emniyet Müdürü Sağdıç için veda programları düzenlendi
        Kars Emniyet Müdürü Sağdıç için veda programları düzenlendi
        8 kişinin öldüğü otobüs kazasında firma, taşımacılıktan çekilme kararından...
        8 kişinin öldüğü otobüs kazasında firma, taşımacılıktan çekilme kararından...
        Coğrafi işaretli "Kars Türk çoban köpeği"nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli "Kars Türk çoban köpeği"nin ırkı korunuyor
        Kars'taki otobüs kazasına ilişkin sürücü tutuklandı
        Kars'taki otobüs kazasına ilişkin sürücü tutuklandı