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        Kars'ta üzerlerine sıcak zift dökülen 3 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:50
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        Kars'ta üzerlerine sıcak zift dökülen 3 işçi yaralandı
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        KARS (AA) - Kars'ta belediye bünyesindeki tesiste, sıcak ziftin üzerlerine döküldüğü 3 işçi yaralandı.

        Paşaçayır Mahallesi'ndeki tesiste çalışan Saldıray Özşimşek (45), Ahmet Kaya (35) ve Hakan Suekinci'nin (39) üzerine, tankerle drenaj kanalına boşaltmaya çalıştıkları sıcak zift döküldü.

        Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İkinci derece yanık oluşan Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

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