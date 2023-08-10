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        Kars'ta ehliyet sınavında 2 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 19:13
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        Kars'ta ehliyet sınavında 2 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı
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        KARS (AA) - Kars'ta ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 2 kursiyer ile organizatör suçüstü yakalandı.

        Kentte düzenlenecek ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu organizatör İ.K. (33) okul dışında, sınava giren S.C. (55) ve F.D. (27) de kopya düzeneğiyle suçüstü yakalandı.

        Şahısların üst aramasında kamera, kulaklık ve mikrofon, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada da 9 kulaklık, 5 kamera, 5 mikrofon ve 15 bin 335 lira suçtan elde edilen gelir ile kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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