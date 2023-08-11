Kars'ta kasten öldürme suçundan 6 yıldır aranan zanlı köyde yakalandı
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kasten öldürme suçundan 6 yıldır aranan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik çalışmasını sürdürdü.
Bu kapsamda, 6 yıldır "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçundan aranan A.Ç'nin yakalanması için jandarma ekiplerince operasyon başlatıldı.
Bir kişinin ölümüne, 2 kişinden de yaralanmasına neden olan A.Ç, ilçeye bağlı Eşmeçayır köyünde saklandığı yerde yakalandı.
Jandarmadaki işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.