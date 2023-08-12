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        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e veda programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 22:40
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        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e veda programı düzenlendi
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        KARS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Burdur'a atanan, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz için veda programı düzenlendi.

        Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğünün misafirhanesinde düzenlenen veda programında konuşan Öksüz, devlet hizmetinin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

        Devralınan bayrağın vakti ve saati gelince başka birine devredildiğini anımsatan Öksüz, "Bizler de yaklaşık beş yıl önce devraldığımız ve 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla Gazi Kars'ımıza hizmet etme görevimizi noktalamış, başka bir arkadaşımıza devretmiş olacağız." dedi.

        Öksüz, Kars'ta görev yapmanın, her zaman onur ve gurur vesilesi olacağını anlatarak şunları kaydetti:

        "Göreve başladığımız gün, Valiliğimizin kapısının bütün vatandaşlarımıza açık olduğunu ve fakir fukarayı, garip gurebayı Allah'ın emaneti kabul eden bir anlayışla halkımıza hizmet edeceğimizi söylemiştik. Beş yıl önce verdiğimiz bu sözü, görevimiz süresince mümkün olduğunca yerine getirmeye çalıştığımız ifade ediyor, takdiri değerli halkımıza bırakıyorum. Bu şehir, sıradan bir şehir değildir, bu şehir, vatan ve istiklal mücadelesi için canlarını veren şehitlerin yaktığı ışığın hala her karış toprağını ışıl ışıl aydınlattığı Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır. İşte biz de değerli Kars halkına hizmet ederken Sarıkamış'ta emsalsiz bir kahramanlık sergileyen aziz şehitlerimizden güç aldık, onların yaktığı meşale yolumuzu aydınlattı. Şehrimizin manevi hamisi Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin yolundan giderek ondan aldığımız manevi güçle, feyizle, edeple de halkımızın hizmetkarı olmaya çalıştık."

        65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kars'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Öksüz'e teşekkür ederek "Memleketin her yeri birbirinden kıymetli, her yeri birbirinden değerli, her yeri hizmet bekliyor sizler de hizmet erisiniz. O yüzden mutluluğumuz, memnuniyetimiz 5 yıllık valilik tecrübesinin yanına 3 yıllık belediye başkan vekilliği tecrübesini de ekleyerek sizlere inşallah Burdur'a yolcu ediyoruz. Hiç şüphemiz yok burada yürüttüğünüz hizmet kervanıyla, edindiğiniz tecrübeyle orada insanımıza çok daha güzel hizmetler edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Vali Öksüz'ün şehre birçok alanda çok güzel hizmetleri olduğunu anlatarak "Valiliğinin yanı sıra üzerine bir de 2020 yılında hakikaten ağır bir yük yüklendi. Belediye Başkanlığı yükünü de Sayın Vali'miz sırtlanmış oldu. Hakikaten Kars Belediyesinin büyük problemleri, ciddi sıkıntıları vardı, ona rağmen Sayın Bakanım Ahmet Arslan, eski AK Parti Milletvekilimiz Yunus Kılıç ve Sayın Vali'min de belediye başkanlığı vekilliğiyle beraber çok güzel işler yaptılar. Sayın Vali'm belediyeye bir çekidüzen verdi, tabiri caizse belediyeyi kendine getirdi. Çok gayretli çalışmaları oldu." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Öksüz, masaları tek tek gezerek vedalaştı, helallik istedi.

        Bazı katılımcılar Vali Öksüz'e çiçek ve plaket takdim etti.

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