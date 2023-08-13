Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ani'nin fethinin 959. yıl dönümünde sporcular pedal çevirdi, kulaç attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ani'nin fethinin 959. yıl dönümünde sporcular pedal çevirdi, kulaç attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS (AA) - Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 959. yıl dönümü kapsamında sporcular, Ani Ören Yeri'ne pedal çevirdi.

        Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nin fethinin 959. yıl dönümü kutlamaları başladı.

        Kars Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde Bisikletliler Derneği Kars Şubesi ekibi, Ani'ye gitmek için Valilik önünde toplandı.

        Türkiye Bisikletliler Federasyonu Kars Temsilcisi Batuhan Caner Kayhan, gazetecilere, Ani Ören Yeri'nin tarihte çok önemli yere sahip olduğunu belirterek, "Fethin 959. yılı etkinlikleri kapsamında Ani'nin önemini anlatmak için 100 kilometreye yakın pedal çevireceğiz, hepinizi Ani'ye bekliyoruz. İlk defa Ani'de Anadolu’ya Türklerin girişini bu şekilde kutlayacağız." dedi.

        Etkinliğe katılan Aslı Kuş'da herkesi Ani Ören Yeri'ni görmeye beklediklerini ifade ederek, daha önce Ani'ye bisikletle gitmediğini dile getirdi.

        İlk kez bisikletle uzun yol yapacağını anlatan Kuş, "Bu etkinlikte arkadaşlarımla olacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Atalarımız bu topraklara 959 yıl önce geldi ve bize buraları bıraktı. Bunu anmamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

        Katılımcılardan Zeynal Narinç ise bisiklet turunun tarih ve turizm açısından güzel bir faaliyet olacağını belirterek, şöyle devam etti:

        "Daha önce hiç gitmediğim tarihi yere ilk defa bisikletle gideceğim, bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Bize bu imkanları sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım. Gurur verici çünkü hem uzun bir yol olacak hem de bu kadar kalabalık ekiple oraya gitmek daha güzel."

        Ekip daha sonra Ani'ye dikkati çekmek için yaklaşık 100 kilometre pedal çevirdi. Bisikletli sporculara jandarma ekipleri de eşlik etti.

        - Sporcular kulaç attı

        Etkinlikler çerçevesinde ayrıca Kars Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda da Ani Yüzme Yarışları düzenlendi.

        Kız ve erkekler kategorisinde düzenlenen yarışmada öğrenciler Ani'nin fethi için kulaç atarak kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenlere madalyaları 16 Ağustos'ta Ani Ören Yeri'nde takdim edilecek.

        Yarışmaları izleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ise her yıl farklı etkinliklerle Ani'nin fethin kutladıklarını dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ani Ören Yeri'nin fethini kutluyoruz. Bisiklet turu, yüzme, okçuluk, satranç gibi yarışmalarız da devam ediyor. 16 Ağustos Çarşamba günü Ani Ören Yeri'nde törenle etkinliklerimiz sona erecek." şeklinde konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kars'ta bir kişinin öldüğü yol verme kavgasına ilişkin yakalanan zanlı tutu...
        Kars'ta bir kişinin öldüğü yol verme kavgasına ilişkin yakalanan zanlı tutu...
        Kars'ta şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor
        Kars'ta şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor
        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e veda programı düzenlen...
        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e veda programı düzenlen...
        Kars'ta geçmişte kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yaşlı kadını darbeden z...
        Kars'ta geçmişte kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yaşlı kadını darbeden z...
        Kars´ta darbedilen kadın yaşam mücadelesi veriyor
        Kars´ta darbedilen kadın yaşam mücadelesi veriyor
        Kars'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kars'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü