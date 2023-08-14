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        Kars'ta işkence edildiği iddia edilen kedi tedaviye alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:04
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        Kars'ta işkence edildiği iddia edilen kedi tedaviye alındı
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        KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde yaralı bulunan kedi tedavi altına alındı.

        Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Su, bahçesinde baktığı kedisini ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.

        İşkence edildiği iddia edilen kedi, hayvanseverlerin desteğiyle önce ilçedeki, daha sonra kentteki veterinere götürüldü.

        Bacağındaki derinin soyulduğu tespit edilen hayvanın tedavisine başlandı.

        Bazı hayvanseverler, kediye işkence edildiğini iddia ederek şüphelilerin bulunmasını istedi.

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