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        Kars'ta ehliyet sınavında 4 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:30
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        Kars'ta ehliyet sınavında 4 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı
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        KARS (AA) - Kars'ta ehliyet sınavına giren 4 kişi, kopya düzeneğiyle yakalandı.

        Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda kopya çekileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu organizatör A.Y. (37) okul dışında, sınava giren A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) kopya düzeneğiyle suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin üst aramasında 4'er kulaklık, kamera, mikrofon 3 modem ile kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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