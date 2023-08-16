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        Kars'ta elektrik ekipleri kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:35
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        Kars'ta elektrik ekipleri kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor
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        KARS (AA) - Kars'ta Aras EDAŞ ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşlara kesintisiz enerji götürmek için yeni yatırım projelerini hayata geçiriyor.

        Ekipler, Kars'ın en ücra köylerinde 35 dereceye varan sıcak havada kepçe ve vinç gibi iş makineleriyle elektrik hatlarını, direkleri ve trafoları yeniliyor.

        Aras EDAŞ Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, AA muhabirine, Aras EDAŞ olarak 2013 Haziran ayında özelleştirme yapıldıktan sonra Kars'ta 2023 projeleri dahil olmak üzere 1 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

        Bölgede kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla köylerde başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Demir, "Kaliteli ve sürdürülebilir enerji için özellikle bu sıcak bunaltıcı havalarda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Selim ilçemizde toplamda 22 milyonluk 22 projemiz devam etmektedir." dedi.

        Demir, artan ihtiyaç, teknoloji ve enerji arzıyla çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü dile getirerek şunları kaydetti:

        "Enerji arzımızı kaliteli bir şekilde sürdürmek için trafolarımızı artırdık, şebekemizi tamamen yeniliyoruz. Özellikle köylerimizde doğayı ve kuşlarımızı korumak, enerji kesintilerini önlemek için bütün iletkenlerimiz izolelidir. Orta gerilim hatlarımızın tamamını izole ediyoruz. Özellikle bu sıcak havalarda ekiplerimiz çok zorlansa da bundan vazgeçmeyeceğiz. Şu anda Selim ilçemizde 12 projemizi tamamladık. Yıl sonuna kadar 22 projemizin hepsi tamamlanacak."

        Kars Aras EDAŞ Sistem İşletme Müdürü Samet Aydın da zor arazi şartlarında çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Şu an Beyköy’de 35 derece sıcaklıkta yaklaşık 16 personel ile güvenlik tedbirleri alınarak iş yapılıyor. Kışın da bu bölgede çalışma şartlarımız çok zordur. Arka tarafımızda Allahuekber Dağları var. Zor arazi de olsa en iyi hizmeti vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Aras EDAŞ Selim İşletme Şefi Sayım Altıalay ise vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için yoğun mesai harcadıklarını aktararak, "Allahuekber Dağlarına yakın 2 bin 700 rakımdaki bölgedeyiz. Kışın özellikle burada ulaşım sıkıntısı yaşadığımız için uzak olan köylerimize yatırımlarımızı daha çok yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.

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