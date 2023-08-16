Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ani'nin fethinin 959'uncu yıl dönümü kutlandı

        Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 959. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ani'nin fethinin 959'uncu yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS (AA) - Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 959. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, şehitler için dualar okundu.

        Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, burada yaptığı konuşmada, fetihlerin, medeniyetin yayılması açısından Türk ve İslam tarihinde büyük önem taşıdığını söyledi.

        Ani'nin fethinin, sadece Kars'ın fethi değil, açılan yeni ufukla Anadolu'yu vatan yapma vizyonunun da başlangıç noktası olduğunu ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

        "Yüzyıllarca değişik kültür ve medeniyetlerin varlığını sürdürdüğü Ani, Sultan Alparslan tarafından 25 gün süren bir kuşatmanın ardından fethedilerek Anadolu kapılarının Türklere açılmasına vesile olmuştur. Bu kutlu fetihle, bu kadim şehirde yeni bir dönem başlamış, Sultan Alparslan'ın fethi ile başlayan yeni süreçte Hıristiyan ve Müslümanların özgürce bir arada yaşayabildiği nadir Orta Çağ kentlerinden biri olmuştur. Ani'nin fethiyle Anadolu'ya ayak basan ecdadımız, Malazgirt Zaferi'yle de Ani Zaferi'ni taçlandırmıştır. Ecdadımız, Ani ve Malazgirt zaferlerinin ardından Anadolu'yu da fethederek bizlere vatan yapmıştır."

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise kentin en önemli tarihi kültür varlığı olan, içinde barındırdığı zenginlikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Ani'yi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirterek, "Anadolu fütuhatının ilk adımı, Malazgirt Zaferi'nden önce Ani şehrinde atıldı." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ile Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Kafkas Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kutlama programları kapsamında düzenlenen bisiklet, yüzme, okçuluk ve atletizm branşlarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

        Programa katılan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, il protokolü ile vatandaşlar, Ani surlarından ellerinde Türk bayraklarıyla, Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr'e yürüdü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!

        Benzer Haberler

        Kars'ta elektrik ekipleri kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor
        Kars'ta elektrik ekipleri kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor
        "Ovadaki yerleşim, sağlık açısından da risk taşıyor" uyarısı
        "Ovadaki yerleşim, sağlık açısından da risk taşıyor" uyarısı
        Kars'ta ehliyet sınavında 4 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı
        Kars'ta ehliyet sınavında 4 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı
        Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı
        Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı
        Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, görevine başladı
        Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, görevine başladı
        Kars'ta işkence edildiği iddia edilen kedi tedaviye alındı
        Kars'ta işkence edildiği iddia edilen kedi tedaviye alındı