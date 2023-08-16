Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kars'ta çıkan yangında 1100 balya saman zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta çıkan yangında 1100 balya saman zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS (AA) - Kars'ta saman yığınının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Bülbül Mahallesi'nde saman yığınının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahallelilerin bilgisi üzerine bölgeye 1 iş makinesi ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak evlere sıçraması önlendi.

        Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen yangında 1100 balya saman zarar gördü.

        İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Ani'nin fethinin 959'uncu yıl dönümü kutlandı
        Ani'nin fethinin 959'uncu yıl dönümü kutlandı
        Kars'ta elektrik ekipleri kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor
        Kars'ta elektrik ekipleri kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor
        "Ovadaki yerleşim, sağlık açısından da risk taşıyor" uyarısı
        "Ovadaki yerleşim, sağlık açısından da risk taşıyor" uyarısı
        Kars'ta ehliyet sınavında 4 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı
        Kars'ta ehliyet sınavında 4 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı
        Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı
        Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı
        Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, görevine başladı
        Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, görevine başladı